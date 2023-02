Daniele prende le distanze da Oriana (e alcune parole di Antonino fanno infuriare il web)

NEWS

Debora Parigi | 2 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il dialogo tra Daniele e Antonino al GF Vip 7

Da alcune ore sul web sta girando un video della diretta del GF Vip 7 che sta facendo molto arrabbiare i fan di Oriana Marzoli. I protagonisiti di questo video sono in particolare Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, ma sono presenti anche Andrea Maestrelli e Attilio Romita. Ma cosa è successo? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Nel video, che pubblichiamo qui sotto, ci sono Daniele e Antonino che parlano in camera distesi sul letto. Con loro è presente anche Andrea. Ad un certo punto arriva Attilio che sembra voglia mettere pace tra Dal Moro e Oriana. Lo sentiamo infatti dire di andare a parlarle. E invita Antonino e Andrea, che sono amici di Daniele, di fare in modo che possano riavvicinarsi. In particolare dice ad Antonino di fare da tramite con Giaele, visto che lei è legatissima alla Marzoli.

Daniele, però, non sembra della stessa opinione. Dice infatti che vuole tagliare corto, che non vuole più parlarne perché se no poi nella puntata del GF Vip tira fuori che è stata trattata male. Anche Antonino dice che non vuole più parlare con Oriana perché alla fine altrimenti lei lo denuncia. Dopo questo, allora, partono con l’idea degli scherzi.

Nell’ultima parte del video, infatti, si mettono tutti a ridere escogitando uno scherzo (che non è stato messo in pratica). Pensano infatti di usare Daniele per attirare Oriana, dicendole di voler parlare, tutti gli altri si nascondono e poi la chiudono dentro l’armadio.

Come detto questo video sta dividendo il web. I fan della Marzoli sono molto arrabbiati e chiedono che queste scene vengano mostrate in puntata. Accusano questi vipponi di prendersi gioco della coinquilina. Altri utenti, invece, sono di un’idea diversa. Trovano queste frasi una semplice battuta per stemperare la tensione e infatti poi lo scherzo non l’hanno fatto. E invitano tutti a guardarsi attentamente le dirette per vedere cosa accade davvero in Casa.