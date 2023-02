NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il provvedimento del GF Vip 7 per i 4 Vipponi

Questa sera 4 Vipponi del GF Vip 7 sono stati coinvolti in un duro provvedimento disciplinare, dopo aver violato le regole del reality show. A finire al centro dell’attenzione sono stati Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia, che durante la notte si sono riuniti nel van dopo aver staccato un microfono della regia. Ma non solo. I concorrenti a quel punto si sono scambiati confessioni intime e hanno fatto battute spiacevoli su alcuni coinquilini. A quel punto la produzione ha deciso di intervenire.

Questa sera Alfonso Signorini ha letto il provvedimento che il GF Vip 7 ha preso per 4 i Vipponi. Edoardo, Micol, Murgia e Tavassi sono così finiti d’ufficio al televoto, diventando i primi 4 nominati della serata. Questo quanto letto dal conduttore:

“Dalle immagini che abbiamo visto questa sera è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della casa, quello del van, pensando perfino di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i due preferiti della casa, quindi immuni. Per queste ragioni la loro immunità è annullata. Per loro c’è una conseguenza ben diversa: andrete d’ufficio al televoto. Murgia ed Edoardo, per le ragioni che avete confessato, andate anche voi d’ufficio al televoto”.

Alfonso legge ai ragazzi il provvedimento preso da Grande Fratello alla luce dei fatti della scorsa notte. #GFVIP pic.twitter.com/gk9EfJ5rpl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2023

Ma cosa accadrà questa notte in casa dopo la fine della diretta del GF Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo.