Nicolò Figini | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

Forte litigio al GF Vip nella notte

Ieri sera i vipponi del GF Vip hanno festeggiato il carnevale travestendosi e bevendo. Come ogni volta, però, non sono mancate delle discussioni. Molto forte è stata quella che ha visto coinvolti Luca Onestini, Oriana Marzoli e Matteo Diamante, il quale in seguito è stato anche accusato di razzismo. Ma andiamo con ordine. Tutto è partito nel momento in cui Matteo stava lavando i piatti e Luca si è avvicinato per dirgli che un bicchiere non era stato lavato bene. Matteo, secondo quanto affermato da Onestini, avrebbe lanciato il bicchiere.

Alcuni utenti però hanno registrato un video nel quale vediamo Onestini ridere con Oriana per poi allontanarsi dal vippone. Per tale ragione lo hanno accusato di istigazione e di dire il falso. A questo punto, ad ogni modo, è intervenuta la Marzoli e Diamante è sbottato:

“Vieni a insegnare l’educazione a me? Vieni a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo“.

Qui sotto possiamo vedere la lite completa. Onestini, infatti, comincia a dire che l’Italia è un Paese per tutti e Oriana aggiunge: ” L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia, mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela, viva la Spagna e viva l’Italia, ok? Ricorda che sono stata chiamata e questo Paese è per tutti quanti“.

Successivamente Matteo si è sfogato con altri concorrenti dl GF Vip affermando di non volersi far sporcare la reputazione “da questo clown“. Oriana nel cortiletto si è messa a piangere e Onestini ha concluso: “Queste cose sulla nazionalità sono oscene. Siamo tutti uguali. Qui è razzismo e se lo è, allora è un problema suo“. Seguiteci per tante altre news.