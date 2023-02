NEWS

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

La lite tra la Nasoni e Oriana Marzoli

Non solo Oriana, Onestini e Diamante hanno litigato pesantemente questa notte, ma uno scontro acceso c’è stato anche tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli. Durante la festa di carnevale, infatti, la prima ha accusato la concorrente venezuelana di essere una maleducata e di dire parolacce in continuazione. La Nasoni sostiene di essere stata chiamata “cog**na” da lei e poi ha aggiunto: “E quando dici pu*a alle spalle delle persone? Tesoro, dimmelo in faccia. Sì, l’ho sentito tante volte“.

Come sentiamo dal video qui sotto, Oriana afferma: “Come se tu potessi farlo”. E l’altra ribatte: “Amore, tu lo fai pure troppo“. Questa frase fa andare su tutte le furie la Marzoli, la quale urla: “Spero che tu mi chieda scusa in diretta, ok? Ridicola e rosicona! Mi ha chiamato pu*ta. Mi ha detto che io la faccio fuori. Ma come ti permetti?“. Martina le ha gridato che lei non perde tempo a pensarla e poi l’ha invitata ad andarsene in un’altra stanza.

Martina che da della putt… a Oriana.



UNA DONNA AD UN'ALTRA DONNA CHE SCHIFO VERAMENTE #gfvip #oriele pic.twitter.com/eW5G86kxYg — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 19, 2023

QUI possiamo vedere anche il momento in cui Oriana Marzoli minaccia di procedere per vie legali: “Mi chiederai scusa in ginocchio. Perché altrimenti io ti denuncio, stupida“. Nicole e Giaele hanno tentato di calmarla, ma a un certo punto è arrivato anche Edoardo Donnamaria per rimproverarla della bruta scena alla quale ha assistito (QUI il filmato). Giaele però è andata in difesa dell’amica: “Ma le ha detto che fa la pu**ana. Una scena pietosa da parte loro. Ma hai capito cos’ha detto?“.

Una serata parecchio movimentata per tutti i vipponi. Vedremo che cosa accadrà nella putata in diretta di domani sera. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.