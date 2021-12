GF Vip, chi è stato eliminato dalla puntata del 27 dicembre: le percentuali

L’eliminato della puntata del GF Vip e le percentuali

Questa sera al GF Vip abbiamo assistito a un televoto piuttosto difficile, che ha visto scontrarsi Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e il duo esplosivo formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis. I primi due in particolare stanno vivendo un’intensa frequentazione tra dubbi e incertezze stanno provando a lasciarsi andare. Uno dei due rischia così di tornare a Casa, ma entrambi si sono fatti la promessa di “aspettarsi fuori”, comunque vada.

Protagonisti di questo GF Vip anche Valeria e Giacomo, che stanno contribuendo come tutti nel creare dinamiche, ma anche momenti divertenti. In modo più evidente la showgirl, che proprio nella giornata odierna ha avuto una dura discussione con l’ultima arrivata Nathaly Caldonazzo. Discussione che ha spaccato in due la Casa e che, se dovesse premiare al televoto il duo, potrebbe regalarci nuovi scenari.

Ma com’è andato quindi il televoto e chi è stato l’eliminato della puntata del 27 dicembre 2021? Scopriamolo insieme e vediamo quali sono state le percentuali.

Spalle al led i vipponi sono stati richiamati da Alfonso Signorini, che ha dato così il primo responso. A salvarsi per prima è Miriana Trevisan. A scontrarsi nel duello finale restano dunque: Biagio D’Anelli, Valeria Marini e Giacomo Urtis. A essere eliminato è Biagio.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa è… BIAGIO! #GFVIP pic.twitter.com/BCbfFl3CzD — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

Per quanto riguarda le percentuali, invece, possiamo dirvi che con il 42% di voti si è classificata Miriana come più votata del pubblico, a seguire troviamo Valeria Marini e Giacomo Urtis che conta il 38% di preferenze e fanalino di coda Biagio D’Anelli con il 20%. Questo dunque il responso del pubblico del GF Vip: Biagio è il nuovo eliminato. Vi trovate d’accordo, che ne pensate di questo risultato? Fateci sapere la vostra nei commenti e seguiteci per altre news sul reality!

