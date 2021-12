Ancora una volta a intervenire su quello che accade nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Lorenzo Amoruso, che ha preso nuovamente la parti della sua Manila Nazzaro. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Nel corso della diretta si è tornati a parlare delle pulizie della casa e c’è così stata una piccola discussione tra l’ex Miss Italia e Lucrezia Selassié. A un tratto però a intervenire è stata la più piccola delle Principesse, Clarissa che ha fatto un durissimo attacco a Manila.

L’ex gieffina ha speso parole molto forti per la Nazzaro, etichettandola come la concorrente più falsa nella storia del Grande Fratello Vip. A quel punto Lorenzo Amoruso ha deciso di intervenire e sui social ha attaccato Clarissa Selassié. Queste le dichiarazioni del calciatore, che naturalmente stanno già facendo il giro del web:

“Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa, non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT”.