GF Vip, tutti gli ex gieffini che meriterebbero una seconda possibilità

1 Un seconda possibilità per alcuni ex gieffini

Dal GF Nip e dal GF Vip sono passati vari personaggi che secondo noi e secondo il pubblico non hanno tirato fuori tutto il loro potenziale. Magari qualcuno si merita di vincere, qualcun altro è uscito troppo presto dalla Casa. O magari c’è chi, a distanza di tanti anni dalla sua esperienza, sarebbe interessante vederlo nuovamente nel reality.

Ci sono poi quei personaggi che sono così in grado di creare dinamiche che dovrebbero partecipare di nuovo. Tra questi magari c’è chi è stato concorrente in un’edizione non proprietamente adatta, che non ha permesso di farsi conoscere davvero. Ecco quindi secondo noi una lista di ex gieffini che sarebbe interessante vedere di nuovo al GF Vip.

Pamela Prati

Il suo nome in realtà circola già per la settima edizione del GF Vip, ma pare ci siano dei problemi.

Sicurmente Pamela Prati merita una seconda possibilità nel reality dopo l’uscita di scena alla prima edizione.