GF Vip, una fan organizza un aereo per Oriana e Daniele ma sparisce con i soldi

Debora Parigi | 21 Gennaio 2023

GF Vip 7

I fan di Oriana e Daniele sono preoccupati per i soldi versati per un aereo. La fan che ha organizzato tutto sarebbe sparita col bottino

Truffa aerea al GF Vip? Ecco cosa è successo

Come sappiamo ogni anno al GF Vip si formano i fandom tra il pubblico. E questi fan dimostrano sempre molto affetto (o critiche) ai vipponi in Casa. C’è chi va aurlare fuori da Cinecittà (anche se non sarebbe permesso) e c’è chi invece manda aerei con messaggi che sorvolano la Casa. Di aerei ne passano molti ogni settimana e l’iniziativa è tutta dei fan che devono sborsare molti soldi per poterli realizzare.

Ecco quindi che troviamo molto spesso raccolte fondi da parte dei fan per mandare questi aerei con messaggi, che siano per un solo vippone, per coppie o per gruppi. Le raccolte avvengono di solito su Twitter. Qualcuno sceglie il messaggio da mandare, organizza la raccolta (soldi mandati magari su Paypal o Postpay) e poi si adopera per realizzare il tutto contattando chi ha gli aerei che sorvolano la Casa.

Secondo quanto riportato dal sito BlogTivvu, però, la raccolta fondi per un aereo indirizzato alla coppia formata da Daniele e Oriana si sarebbe trasformata in una truffa. La notizia ha iniziato a diffondersi proprio su Twitter a seguito della sparizione social di questa persona che si era occupata di tutta l’organizzazione.

Gli utenti se ne sarebbero accorti non solo perché questa persona è sparita, ma perché l’aereo sarebbe dovuto passare nelle scorse ore e così non è stato. Quindi tra i fan della coppia sta prendendo piede la possibilità della “truffa”. Si parla di circa 19 mila euro raccolti da tutti i fan della coppia Oriele.

Ovviamente non possiamo dire con certezza che sia così e non stiamo infatti accusando nessuno di truffa. Però quello che è successo stra preoccupando molto i fan che sono convinti che i loro soldi non siano stati usati per un messaggio di supporto ai due vipponi. Ma intascati da una persona che poi è sparita. Vi terremo aggiornati se ci saranno sviluppi.