Alessandra Amoroso come Chiara Ferragni: in costume sulla neve mostrando il lato B

Debora Parigi | 21 Gennaio 2023

Alessandra Amoroso

La foto hot di Alessandra Amoroso su Instagram

Di Alessandra Amoroso si parla molto spesso, specialmente da quando la scorsa estate ha rifiutato l’autografo a una fan perché aveva poco tempo a disposizione e le dispiaceva non poter accontentare tutti. Tra polemiche, gossip su storie d’amore poi smentite e ironia social che non è piaciuta ai fan, la cantante ex Amici affronta sempre tutto con il sorriso, anche quando a volte le arrivano offese decisamente troppo pesanti.

La Amoroso, come detto, dimostra sempre enorme gratitudine verso gli amici, la famiglia e i suoi tantissimi fan. Chi partecipa ai suoi concerti lo può davvero toccare con mano. E questa gratitudine l’ha voluta dimostrare anche con l’ultimo post sul suo profilo Instagram. Ha infatti scritto: “Risate. Amicizia. Natura. Scoperte. Silenzi. Panorama. Bagni in pentola. Foto seschi nella neve. Aria. Albe. Tramonti. Chiacchiere. Compagnia perfetta.”

Nel post ha messo 10 foto e video della sua vacanza in montagna con due amiche a cui è molto legata. Tra facce buffe, serate insieme e divertimento sulla neve, ci sono anche un paio di foto un po’ hot. Alessandra Amoroso, infatti, ha postato due scatti con indosso un body o un costume da bagno intero mostrando il lato B. La prima foto è stata fatta dentro l’alloggio e la seconda fuori sulla neve.

Tanti i commenti da parte dei fan che le hanno riempito il post di amore e gratitudine. E anche tanti complimenti per il suo fisico. Purtroppo, però, non sono mancati anche i commenti di coloro che hanno criticato la scelta di postare queste due foto un po’ più sexy. Alcuni le hanno consigliato di pensare alla musica e non cadere anche lei nel mostrare parti del corpo più private. Altri invece non ci hanno visto nulla di male, sono foto come altre e ognuno è libero di postare quello che desidera se non lede le altre persone.