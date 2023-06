NEWS

Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

Pomeriggio 5

Il futuro di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Si è a lungo parlato del futuro di Barbara d’Urso a Mediaset e a Pomeriggio 5. Durante l’ultima puntata stagionale della trasmissione la conduttrice ha deciso di sciogliere le riserve e svelare se tornerà a settembre con una nuova edizione.

Sebbene di recente il settimanale Gente aveva tentato di chiarire la faccenda intercettando la diretta interessata, non vi era stata alcuna certezza effettiva. Il settimanale le aveva domandato se quel che si diceva sui suoi prossimi impegni televisivi (addirittura un addio alla rete di Cologno Monzese), celasse o meno il vero. In quella circostanza, però, Barbara d’Urso aveva glissato la domanda: “Con me può succedere di tutto. Sono la donna delle sorprese“. Una risposta che di certo non forniva delucidazioni adeguate sul tanto chiacchierato addio a Mediaset.

In questi anni Canale 5 grazie anche a Barbara d’Urso e ai suoi programmi ha riscosso importanti riscontri in termini d’ascolto e dunque è sempre risultato difficile dare adito a ipotesi simili. E ora arriva finalmente la tanto attesa risposta a tutti i quesiti del caso: a settembre tornerà con una nuova edizione di Pomeriggio 5?

La risposta è sì e a parlarne è stata proprio Barbara d’Urso durante i saluti finali, come mostrato in questo video. Prima ha ringraziato tutta la sua squadra di lavoro e poi rivolgendosi al proprio pubblico, con il sorriso sempre stampato sulle labbra ha detto:

“Per voi amiche mie e amici miei, che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo ovviamente a settembre”

I fan della conduttrice e della trasmissione, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo. Non ci sarà alcun ripensamento e rivedremo Pomeriggio 5 a settembre dal lunedì al venerdì, come di consueto condotto da Barbara d’Urso. Vedremo poi se nella prossima stagione ci saranno anche altri progetti a lei dedicati. Ma per ora è prematuro parlarne.