GF Vip, lutto per Gianluca Costantino: è morta la mamma

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Grande Fratello Vip 6

Lutto per Gianluca Costantino del GF Vip

Terribile lutto per il modello ed ex concorrente del GF Vip 6, Gianluca Costantino. Attraverso un post sui social il ragazzo ha fatto sapere infatti che, purtroppo, è morta la sua cara mamma Patri, come l’ha sempre chiamata lui.

Stando a quanto spiegato da Gianluca Costantino la madre era da tempo malata, ma nonostante tutto ha cercato di lottare fino all’ultimo, fino alla scomparsa. Lui sperava, come ogni figlio, di non dover mai vivere un momento di dolore così forte e duro da superare e sperava di svegliarsi da questo brutto incubo: “Invece, purtroppo, il male ha vinto”.

Nonostante questo, però, Gianluca Costantino del GF Vip 6 ha dichiarato che l’amore che prova per la sua mamma non potrà mai essere ostacolato da nessuno. Per lui è stata un’amica, una spalla e una maestra, un vero esempio di vita che le ha fatto capire cosa significa essere genitore e madre:

“Mi hai insegnato tutto quello che potevi e mi hai cresciuto con tutte le tue forze, come hai fatto in questo ultimo periodo. Hai dimostrato di non voler mollare mai, anche quando non avevi più nulla da dare ed eri sedata in un letto. Ti sei tirata su e mi hai detto ‘Gianlu portami via con te’. Io ho ti ho risposto ‘certo mamma sarai sempre con me'”.

L’ex volto del GF Vip 6 ha continuato spiegando che la madre sarà sempre con lui, in ogni singolo istante della tua vita: “Vola in cielo e guardami sempre perché quello che hai creato è straordinario e lo sarà sempre di più, te lo prometto”. Infine una dolce rassicurazione: ora sarà lui a occuparsi della sorella e crescerà in modo magnifico, esattamente come lei avrebbe voluto: “TI AMO MAMMA. FAI UN BUON VIAGGIO, QUEL VIAGGIO AL MARE CHE TANTO DESIDERAVI”.

Inutile dire che sono stati tantissimi i messaggi d’affetto che Gianluca Costantino ha ricevuto in queste ore. Molti arrivando anche dal GF Vip, da Sonia Bruganelli all’amico Alessandro Basciano e tutti gli altri ex concorrenti del reality show. Anche Novella2000.it e Novella 2000 si stringono intorno al ragazzo per questa grave perdita.