NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Luglio 2023

Nuovo amore per Kim Kardashian?

Da quando Kim Kardashian ha annunciato la separazione da Kanye West, la modella ha fatto spesso parlare di sé per via della sua vita sentimentale. Come ben sappiamo infatti solo lo scorso anno l’influencer ha avuto una relazione con Pete Davidson, che ha attirato l’attenzione dei media mondiali. L’attore è anche stato preso di mira dallo stesso West, al punto che la Kardashian è stata costretta a intervenire. Quando però dopo qualche mese la relazione è giunta al termine, Kim ha voltato pagina, iniziando a dedicarsi alla sua carriera e alla sua famiglia. Tuttavia da qualche settimana la modella è tornata al centro del gossip, per via di una nuova presunta frequentazione che sta già facendo discutere.

Secondo le voci di corridoio infatti la Kardashian starebbe uscendo nientemeno che con Kylian Mbappé. Come in molti sapranno, l’attaccante è uno dei calciatori del momento, e di recente si sta spesso parlando di lui. In queste ore intanto sembrerebbe essere arrivata la conferma che i due si starebbero frequentando, e naturalmente la notizia ha fatto il giro del web. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Kim Kardashian e Mbappé sono stati avvistati insieme a una festa a Miami, organizzata dal milionario Michael Rubin. Al party sono state invitate alcune celebrità di fama mondiale, tra cui Ben Affleck e Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, ed Emily Ratajkowski. La modella e il calciatore nel mentre sono stati anche immortalati insieme. Come se non bastasse la stessa Kim ha pubblicato la foto sui suoi profili social, quasi come a voler confermare la sua nuova frequentazione.

Al momento tuttavia i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio, e non è chiaro se tra loro ci sia davvero una conoscenza in corso. Di certo però nelle prossime ore ne sapremo di più sulla questione.