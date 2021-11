1 La lettera di Lucrezia a Manuel

La lite avvenuta prima della puntata di venerdì con Manuel Bortuzzo e la strigliata di Alfonso Signorini non sembrano tangere troppo Lucrezia Selassié. La Princess, dopo essersi sfogata in lacrime, non vuole mollare la presa. Sembra non volersi arrendere all’idea di allontanarsi dal nuotatore, che nel mentre le ha chiesto degli spazi. Così nelle scorse ore ha preso una decisione: scrivere una lettera al coinquilino.

In stanza arancione Lucrezia Selassié ha preso carta e penna e nero su bianco ha voluto esprimere a Manuel Bortuzzo le sue sensazioni in questo momento. Sorpresa dalle sorelle Jessica e Clarissa, ha continuato indisturbata, quando la prima le ha fatto notare subito: “Se stai scrivendo una cosa per Manuel, evita proprio, te lo dico”. “Non possiamo stare tranquille dopo quello che hai fatto. Non ti rendi conto della figura di m***a che hai fatto”, ha aggiunto Clarissa. Le loro parole, dettate dal voler evitare l’ennesima discussione tra Lulù e Bortuzzo, non sembrano aver fatto piacere a sua sorella. Contro la volontà delle due, ha proseguito dritta per la sua strada.

Anche Clarissa ha supportato la tesi di Jessica. Entrambe preoccupate hanno provato a farla riflettere dopo quanto successo, ma con scarsissimi risultati. Lucrezia Selassié anziché accogliere il consiglio è parsa spazientita e infastidita dalle due che tentavano di ostacolarla: “Smettila di portare questa negatività”, ha detto piuttosto arrabbiata rivolgendosi a Jessica:

“Andate via da qui se dovete criticare. Ero con Miriana e Sophie che mi aiutavano a fare questa cosa. Quello che dite sono ca**ate. Sì, sì, sì bene ciao. Mi fate passare per pazza che vive per Manuel e non è vero”, ha detto ancora seccata, come riportato da BlogTivvù. E non è finita qui…