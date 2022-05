1 Gli opinionisti che vorrebbe Alfonso Signorini

La prossima edizione del GF Vip 7, sebbene manchino ancora diverso tempo e la precedente si sia conclusa da appena due mesi, è sempre più vicina. Stando ai rumor emersi da Dagospia sembrerebbe che Alfonso Signorini e la sua squadra di lavoro vogliono stravolgere ancora le carte, a partire dalle opinioniste.

Appurato che non ci sarà Sonia Bruganelli, come vedremo nelle prossime righe è stata lei stessa a spiegarlo in un’intervista, pare che anche Adriana Volpe non ci sarà e non rientri nei piani del GF Vip 7. Leggiamo insieme quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia:

“A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

E dunque: chi ci sarà al posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip 7? Sempre Dagospia ha riportato un nuovo rumor che parlerebbe della possibilità di vedere una nuova coppia di opinionisti davvero esplosiva: “A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa “Ho fatto l’amore con me”.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni e al momento nulla sembra essere ufficiale. Attendiamo dunque di capire come si evolverà la situazione e se queste voci di corridoio sul GF Vip 7 saranno o meno confermate da Alfonso Signorini. Cosa certa, però, è l’assenza di Sonia Bruganelli. Continua…