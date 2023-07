NEWS

Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

GF Vip 8

La presunta novità al GF Vip Party

Nel corso di questi mesi, prima dell’arrivo dell’autunno, si svolgeranno tutti i preparativi per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 8. E tutto questo comprende anche l’organizzazione del GF Vip Party. Si tratta del programma che va in onda prima della diretta del reality su Mediaset Infinity.

Nella precedente edizione abbiamo visto come conduttori Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. I due si sono divertiti e hanno fatto divertire tutto il pubblico. Però nella prossima edizione qualcosa potrebbe cambiare e loro potrebbero non fare più ritorno all’interno della trasmissione.

Almeno questo è ciò che riporta Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Se questo risultasse corrispondere alla realtà non sappiamo ancora chi potrebbe rendere il loro posto. Al momento è ancora da capire se questa possibilità è concreta oppure si tratta semplicemente di un rumor che lascia il tempo che trova.

Vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Nel mentre però, il conduttore è alla ricerca di tante altre figure di spicco del reality. Spostandoci per un attimo dal GF Vip Party, infatti, dobbiamo citare il ruolo degli opinionisti. Al momento non sappiamo chi andrà a sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

In questi ultimi giorni si parla sempre più spesso di Paola Barale e Beppe Cruciani. La prima ha in qualche modo commentato la notizia usando parole vaghe. Ha infatti affermato di essere al lavoro su nuovi progetti in TV e a teatro:

“Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’”

