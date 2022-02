GF Vip, svelato perché non vediamo tutti gli ex vipponi in studio

A Casa Chi Gabriele Parpiglia rivela perché non vediamo tutti gli ex vipponi del GF Vip in studio nel corso delle puntate

Perché gli ex del GF Vip non sono tutti in studio?

I vipponi del GF Vip in studio

Ieri è andata in onda la puntata numero 82 di Casa Chi. Come ogni fine settimana non mancano le “Chicche di Gossip” del giornalista Gabriele Parpiglia. Tra le tante cose ci si è domandati spesso il perché non tutti gli ex vipponi del GF Vip siano presenti in puntata. Abbiamo la possibilità di vedere, infatti, solo alcuni di loro.

Ci si è chiesti come mai sia stata presa questa decisione da parte del GF Vip, ma c’è un motivo ben preciso. A spiegarlo è stato proprio Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Pare infatti che il tutto sia legato al Covid e, per non fare troppo assembramento, si è deciso di fare a rotazione e convocare gli ex concorrenti un po’ alla volta.

Ecco quanto gentilmente raccolto da Blog Tivvù che ne riportato la notizia del giornalista:“Molti si interrogano sul perché. Per questioni legate al Covid vengono convocati a giro. Quindi non ci sono tutti. Essere lì in studio fondamentalmente serve solo a, quando si è fortunati, dare un parere di un secondo”.

E sempre a proposito degli ex protagonisti del GF Vip, Gabriele Parpiglia ha spiegato ancora: “La vera fortuna è ricevere una parte di cachet, perché come sapete è diviso in due parti. La prima per la presenza in Casa e la seconda per le presenze in studio”.

A proposito di questo anche Patrizia Pellegrino ha avuto modo di dire la sua su Instagram. A una domanda da parte proprio di Blog Tivvù sul perché fosse assente, lei ha risposto che lei e i suoi colleghi del GF Vip si alternano, altrimenti sono troppi in studio. Ecco le sue parole in questo screen…

Le parole di Patrizia Pellegrino sul GF Vip

Svelato il mistero! Ricordiamo inoltre che domani il GF Vip ci aspetta con un’altra puntata scoppiettante che vedrà tra i protagonisti ancora Alex Belli. L’attore, infatti, tornerà nella Casa e ci resterà per ben 2 settimane e tentare di risolvere i suoi problemi con Delia Duran e Soleil Sorge.

Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip!

Novella 2000 © riproduzione riservata.