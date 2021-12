I nominati del 10 dicembre 2021 al GF Vip 6

Questa sera al GF Vip 6 abbiamo visto accadere tantissime cose. Dalla lite che nelle scorse ore ha visto al centro Sophie e Soleil Sorge. Abbiamo visto, inoltre, Valeria Marini prendere le parti della Codegoni e Francesca Cipriani sbottare per una frase che non le è proprio piaciuta. Si è passati, poi, alla reazione di Alex Belli al bacio della moglie con un altro uomo. Siamo andati avanti Lulù e Manuel che sono tornati a baciarsi e una sorpresa da parte di Kekko dei Modà al cugino Davide. Finalmente, quindi, abbiamo scoperto chi è la preferita della serata.

Ma chi è andato in nomination? Partiamo, intanto, con il dire che gli immuni della puntata sono stati Soleil Sorge, Aldo Montano e Giucas Casella. Adriana ha reso immune Valeria Marini in coppia con Giacomo Urtis, mentre Sonia ha voluto scegliere Katia Ricciarelli. Passiamo, perciò, alle nomination palesi:

Sophie ha nominato Maria Monsè

ha nominato Jessica Selassié ha nominato Maria

ha nominato Biagio D’Anelli ha nominato Maria

ha nominato Carmen Russo ha nominato Maria

ha nominato Davide Silvestre ha nominato Maria

ha nominato Alex Belli ha nominato Francesca

ha nominato Manila Nazzaro ha nominato Maria

ha nominato Gianmaria Antinolfi ha nominato Maria

ha nominato Lucrezia ha nominato Maria

ha nominato Miriana ha nominato Maria

ha nominato Francesca nomina Maria

nomina Manuel Bortuzzo ha nominato Miriana

ha nominato Maria nomina Carmen Russo

In confessionale, invece, Valeria e Giacomo hanno scelto di nominare Maria; Aldo nomina Maria; Giucas ha nominato Maria; Katia nomina Maria; e, infine, Soleil ha nominato Gianmaria. In nomination al GF Vip 6, quindi, il 10 dicembre 2021 troviamo Sophie, Maria, Carmen, Francesca, Gianmaria e Miriana. Continuate a seguirci per tante altre news e per scoprire come andranno le cose prossimamente nel reality.

