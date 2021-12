1 I concorrenti che lasceranno il GF Vip 6

Ieri 3 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi. Si è tanto parlato di GF Vip 6 tra nuovi ingressi e non solo. Gabriele Parpiglia ha spiegato anche che, a causa del prolungamento, ci saranno alcuni vipponi che lasceranno senza dubbio il reality di Canale 5 per tornare così dalle proprie famiglie e trascorrere con loro il Santo Natale. Dopo vari rumor a riguardo o dichiarazioni estrapolate qua e là dai vip, ecco cosa è emerso.

Il giornalista ha dato per certi, con un 99% di possibilità, i nomi dei concorrenti che quasi certamente non proseguiranno il percorso, dato che il GF Vip 6 continuerà fino a marzo 2022 e non più il giorno 21 come era stato ipotizzato inizialmente. La data ufficiale è dunque lunedì 14 marzo, come confermato da Parpiglia:

“La scelta dell’ingresso di due nuovi maschi alpha potrebbe essere fatta e sarà fatta in conseguenza al fatto che due dei già presenti potrebbero lasciare la Casa. E questi due maschi alpha che potrebbero abbandonare dopo il prolungamento sono Aldo Montano e, a sorpresa, Davide Silvestri. Aldo da una parte rappresenta un punto fermo, Davide è il collante che, secondo me non ha fatto ancora sbrodolare in risse o cose del genere Belli e Soleil. Questi due abbandoni potrebbero essere rimpiazzati da due nuovi personaggi.”.

Ha spiegato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Ma non saranno i soli ad abbandonare il GF Vip 6. Su Davide Silvestri il giornalista è tornato in un secondo momento, rivelando dei retroscena. Continua…