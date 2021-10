1 Salta la sorpresa di Lorenzo Amoruso al GF Vip

Quella di ieri per i concorrenti del GF Vip 6 è stata una serata ricca di sorprese ed emozioni. Possiamo, per esempio, citare la lettera che l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha scritto per lui oppure l’incontro tra Francesca Cipriani e il compagno. A queste, a quanto pare se ne sarebbe dovuta aggiungere un’altra. Lorenzo Amoruso, infatti, sarebbe dovuto entrare nella Casa più spiata d’Italia per sorprendere Manila Nazzaro. Sembra che il progetto sia, però, saltato all’ultimo momento.

Ad annunciare il fatto, secondo quanto dichiarato da Calciotoday e riportato da Il Sussidiario, è stato l’ex calciatore stesso. Lo ha fatto tramite i suoi profili social e pare abbia scritto quanto segue: “Stasera bell’appuntamento con il Grande Fratello e mi è stata concessa una piccola sorpresina che Manila riceverà quindi guardate la puntata stasera. Credo che farò strappare due risatine un po’ a tutti“. Queste parole hanno fatto credere a tutti i fan della coppia che avrebbero visto un tenero momento tra i due. Così, però, non è stato.

Non sappiamo le motivazioni che hanno spinto la produzione, probabilmente, a rimandare il tutto. Forse mancava il tempo, ma sono soltanto ipotesi. Fatto sta che sembrerebbe che Lorenzo Amoruso abbia commentato la sua mancata apparizione al GF Vip in privato un un suo fan. Come riporta una foto su Twitter, infatti, qualcuno gli avrebbe chiesto: “Ciao Lorenzo, ma non c’è più stata la sorpresa?“, frase accompagnata da una emoticon con le lacrime agli occhi. Il diretto interessato, quindi, ha replicato con molta durezza: “Lascia stare, sono inc****to“.

In molti sono rimasti delusi nel non aver visto la sorpresa. C’è, infatti, chi ha commentato: “E io che aspettavo solo la sorpresa” oppure “Non io che ho guardato la puntata per questo e invece…“. Forse l’evento è stato rimandato al prossimo appuntamento, staremo a vedere. Continua…