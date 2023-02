Colpo di scena al GF Vip, Sarah Altobello ha il biglietto di ritorno e rientra in Casa

NEWS

Debora Parigi | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

Sarah Altobello torna dentro la Casa del GF Vip 7

Nella puntata di questa sera del GF Vip 7 c’è stata una nuova eliminazione. Giovedì, infatti, sono finiti al televoto Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello.

Dopo aver dato lo stop al televoto, Signorini ha riferito i primi tre che si sono salvati. Sono quindi rimasti Andrea, Antonino e Sarah. E ad essere stata eliminata è stata proprio quest’ultima che, in lacrime, ha dovuto lasciare la Casa. L’eliminazione è avvenuta per davvero pochi voti rispetto ad Antonino (lo 0,1% di differenza di preferenze).

Ma come ricordiamo, esiste per tutti il bussolotto che potrebbe contenere il biglietto di ritorno, com’è successo per altri vipponi. Così, arrivata in studio, ha aperto il bussolotto e ha scoperto che poteva rientrare nella Casa del GF Vip.

Sarah Altobello è quindi scoppiata di gioia, si è sdraiata a terra esultanto ed è tornata via estasiata tra gli applausi del pubblico. Gli altri vipponi eliminati sono stati molto felici di questo e anche le opinioniste hanno detto che si merita di continuare questo percorso. Chissà se adesso il pubblico guarderà con altri occhi Sarah e lei acquisterà più preferenze?

Potete rivedere tutta la puntata del reality sul sito del Grande Fratello.