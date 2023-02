GF Vip 7, Sarah Altobello è l’eliminata della puntata del 20 febbraio: tutte le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

Chi è stato eliminato al GF Vip 7

Mancano ancora circa sei settimane alla fine del GF Vip 7. Il reality, tornato con il doppio appuntamento, sta vedendo la Casa divisa in due fazioni e ormai non sembra esserci pace. Ci si chiede, quindi, come andrà quando arriveremo alla fine.

Ma per arrivare alla Finale, si passa da varie eliminazioni e quella di oggi, lunedì 20 febbraio, è una puntata eliminatoria. Giovedì, infatti, la preferita Oriana ha mandato al televoto eliminatorio Nikita Pelizon, a lei con le nomination si sono aggiunti Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia e Sarah Altobello. Chi è stato quindi eliminato?

Poco dopo l’inizio della puntata, Alfonso Signorini ha dato lo stop al televoto. Quindi, successivamente, ha riferito il risultato. La prima a salvarsi è stata Nikita e poi è toccato a Nicole. Il terzo a salvarsi è stato invece Daniele. Quindi tra Andrea, Antonino e Sarah il pubblico ha deciso di eliminare dal GF Vip 7 Sarah. Queste le percentuali: Daniele 23,9%, Nikita 22,5%, Nicole 18,6%, Andrea 16,1%, Antonino 9,5% e Sarah 9,4%.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… Sarah! #GFVIP pic.twitter.com/VxmzAJVmmK — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2023

Sarah ci è rimasta davvero molto male ed è scoppiata a piangere. Vedremo se magari il suo bussolotto avrà il biglietto di ritorno. Potete rivedere tutto sul sito del Grande Fratello.