1 L’annuncio di Alfonso Signorini

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip 6. Stasera conosceremo anche chi tra Soleil Sorge, Carmen Russo o Federica Calemme dovrà ufficialmente abbandonare la Casa più spiata d’Italia. E a proposito delle nominate, al termine del daytime di oggi Alfonso Signorini si è collegato da studio per le prime anticipazioni.

Oltretutto il conduttore ha voluto parlare direttamente con le concorrenti. A ognuna di loro ha avuto qualcosa da dire. Partendo da Federica Calemme che, in questi giorni, si è avvicinata a Gianmaria Antinolfi. Dopo averlo baciato, però, l’ha piantato in asso perché pensierosa sulla sua situazione fuori. Così Signorini ne ha parlato direttamente con la modella:

“Federica ma questo tira e molla con Gianmaria. Lo pigli o lo molli?”, lei ha risposto dicendo di dover riflettere e avere della confusione in testa, così il presentatore del GF Vip le ha fatto sapere: “La tua migliore amica sul web ti vuole rincuorare e dire che fuori non ti aspetta nessuno, quindi tesoro molla gli ormeggi”. Federica Calemme sembra essersi risollevata dopo questa affermazioni di Signorini. Ma non è finita qui.

“Carmen io ti dico che Enzo non ha invitato nessuno alla festa dei 18 anni di Maria, quindi stai tranquilla”, ha detto scherzando, consapevole che ci voglia molto tempo. Lei ha ringraziato per averlo rivisto. A seguire un messaggio anche per Soleil Sorge: “Soleil ogni riccio è un capriccio e stasera avrei parecchie soddisfazioni e guarda che comunque, parola d’ordine ‘fantascienza’ e io non aggiungerò altro”. L’espressione di Soleil è stata da manuale. L’influencer è parsa scioccata: “Nooo, ho capito tutto Alfonso, nooo, ti prego”. Ma avrà davvero intuito che Delia Duran stasera entrerà nella Casa del GF Vip?

Ancor prima del collegamento con Federica Calemme, Carmen Russo e Soleil Sorge, Alfonso Signorini ha lanciato qualche altra anticipazione pre puntata facendo anche un piccolo riassunto di ciò che è accaduto in questi giorni al GF Vip. Continua…