Chi è Carmen Russo? Età, vita privata, carriera e Instagram

Showgirl, ballerina e molto altro. Conosciamo meglio Carmen Russo, concorrente del Grande Fratello Vip 6 attraverso queste curiosità: dall’età alla vita privata e lunga carriera per passare a Instagram e social.

Chi è Carmen Russo

Nome e Cognome: Carmen Carolina Fernanda Russo (conosciuta come Carmen Russo)

Data di nascita: 3 ottobre 1959

Luogo di nascita: Genova

Età: 61 anni

Altezza: 1 metro e 69 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: ballerina, showgirl, attrice, insegnante di danza e imprenditrice

Marito: Carmen è sposata con Enzo Paolo Turchi

Figli: Carmen ha una figlia di nome Maria

Tatuaggi: Carmen non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Profilo Instagram: @carmenrussoreal

Sito web: www.carmenrussocosmetici.it

Carmen Russo età e biografia

Qui di seguito alcune curiosità sulla biografia della nota ballerina, showgirl e attrice, impegnata come concorrente del Grande Fratello Vip 6. In molti si chiedono dov’è nata Carmen Russo? Possiamo dirvi che la gieffina è nata a Genova il 3 ottobre 1959. La sua età è di 61 anni.



La nota ballerina è nata dall’amore tra Giuseppina Gherardini, cassiera di un cinema, e Giovanni Russo poliziotti di origini siciliane.

Fin da piccola si è avvicinata al mondo della danza, che diventerà per lei un vero e proprio lavoro, tanto che nel corso degli anni è diventata una vera e propria professionista, oltre che insegnante.

Andiamo sapere qualcosa di più sulla sua vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Carmen Russo sappiamo che ha una relazione con Enzo Paolo Turchi, che nella vita fa il ballerino esattamente come lei. Il loro matrimonio si è celebrato nel 1987 e ancora oggi sono più innamorati che mai.



In tanti si chiedono quanti figli ha la coppia? Ebbene nel 2013 all’età di 54 anni ha avuto la prima gravidanza e ha dato alla luce la sua figlia Maria.

Dove vivono Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi? La coppia è sposata da 34 anni e vive insieme alla loro bambina a Formello (Roma). A rallegrare le loro vite anche degli splendidi cani.

Di seguito le informazioni social su Carmen Russo…

Dove seguire Carmen Russo: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Carmen Russo attraverso i social? La risposta è ovviamente affermativa. La showgirl ha un profilo ufficiale su Instagram dove condivide con i fan tutto ciò che la riguarda da vicino, da momenti di vita privata a attimi lavorativi.

Tra le immagini che possiamo vedere ne troviamo tante anche insieme a sua figlia Maria e Enzo Paolo Turchi. Oltretutto sappiamo che la sua pagina Facebook purtroppo è stata hackerata, come fatto sapere da lei stessa e da suo marito.

Come indicato nella scheda in alto Carmen ha un sito web dedicato ai cosmetici.

E ancora tutte le curiosità che riguardano la sua carriera…

Carriera

Una delle ballerine e showgirl più amate, Carmen Russo fin da piccola si è avvicinata al mondo della danza e dello spettacolo. Pensate che solo a 14 anni ha preso parte al concorso di bellezza di Miss Liguria, dove ha conquistato il primo posto. A Miss Italia, però, non è riuscita a essere tra le prescelte a causa della sua età.

L’inizio della carriera di Carmen Russo ha preso il via negli anni settanta come ballerina, quando ha potuto costruirsi quello che è il suo attuale personaggio.

A seguire negli anni ottanta ha posato per Playboy e Playman. Copertine che l’hanno portata a essere famosa in tutta Italia. Questo le ha aperto le porte al mondo del piccolo schermo, ma anche nel cinema, teatro, musica.

Ha anche scritto due libri. Elencare tutto sarebbe davvero complesso, data la sua carriera esemplare e ci soffermeremo sulle trasmissioni.

Programmi TV

Questi sono i programmi TV che hanno visto protagonista Carmen Russo nel corso degli anni:

La bustarella (1978)

Portobello (1978)

Ma ce l’avete un cuore? (Rete 2, 1980)

Buonasera con… Tino Scotti (1980)

Signorine grandi firme (1981)

Stasera niente di nuovo (1981)

Colosseum (1983)

Drive In (1983-1984)

Risatissima (1985)

Grand Hotel (1985)

Un fantastico tragico venerdì (1986)

Buon Compleanno Telecolor (1987)

Sim Salabim (1989-1990)

Domenica in (1990-1991)

Il canzoniere delle feste (1992-1993)

Notte italiana (1994-1995)

Stelle sull’acqua (1995)

Stupido Hotel (2003)

L’isola dei famosi 1 (2003)

Buona Domenica (2006-2008)

L’isola dei famosi 9 (2012)

Grande Fratello VIP 2 (2017)

Bake off Italia Celebrity (2017)

Tale e quale show (2020)

Grande Fratello VIP 6 (2021)

In Spagna invece:

VIP Noche (1991-1992)

La batalla de las estrellas (1993-1994)

Supervivientes: Perdidos en el Caribe (2006)

Come vi abbiamo detto Carmen Russo ha avuto diverse esperienze nei reality…

Isola dei Famosi

Per ben 3 volte Carmen Russo ha preso parte a L’Isola dei Famosi. Due volte nell’edizione italiana, una in quella spagnola.

La prima partecipazione risale al 2000, quando è stata eliminata alla settima puntata, a un passo dalla vittoria.

A distanza di qualche anno, parliamo del 2006, Carmen è tornata a L’Isola, ma stavolta nella versione spagnola (Supervivientes), riuscendo a portare a casa la vittoria finale.

Infine la terza e ultima presenza a L’Isola dei Famosi risale al 2012 (nona edizione), ma anche stavolta non riesce a trionfare.

Grande Fratello Vip 2

Non è la prima volta che Carmen Russo prende parte al Grande Fratello Vip. Nel 2017 ha varcato la Porta Rossa è stato durante la seconda edizione, una delle più amate di sempre, vinta poi da Daniele Bossari.

L’avventura però è terminata durante il giorno 50, quando la showgirl è stata eliminata.

Bake Off Italia Celebrity

In coppia con suo marito Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo ha partecipato alla seconda edizione di Bake Off Italia Celebrity, spin-off della celebre trasmissione dedicata ai dolci.

L’edizione fu vinta da Tosca D’Aquino e Francesca Piccolo, con i due ballerini costretti al secondo posto. Buon piazzamento comunque per loro, che hanno dimostrato di sapersela cavare anche in cucina.

Tra le altre trasmissioni, anche Tale e Quale Show rientra tra le trasmissioni a cui ha partecipato Carmen Russo…

Tale e Quale Show

Nel 2020 Carmen Russo ha partecipato a Tale e Quale Show. Qui ha avuto modo di cimentarsi in varie imitazioni e omaggi.

Dal ricordo di Stefania Rotolo a Sabrina Salerno o Raffaella Carrà e così via.

Non è riuscita a vincere, ma si è comunque molto divertita.

Adesso ritroveremo Carmen in TV come concorrente del Grande Fratello Vip…

Carmen Russo al GF Vip 6

Il 13 settembre prende il via la nuova stagione del Grande Fratello Vip 6. Tra i concorrenti troviamo anche Carmen Russo, pronta a fare ritorno nel reality show di Canale 5.



Ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni la ballerina ha spiegato che ha deciso di partecipare perché le piace convivere con altre persone, anche di diverse generazioni.

Tra le cose che le mancheranno di più ci saranno i momenti insieme a sua figlia Maria, come portarla a scuola, ma anche i gesti affettuosi e baci di suo marito Enzo Paolo. Se potesse nella Casa porterebbe con sé lo zainetto della sua bambina con libri e compiti. Per quanto riguarda le cose che ha in mente fare con gli altri concorrenti ci sono gli allenamenti e cucinare per ognuno di loro.

Parlando di sé ha detto di essere una persona empatica, ma non si rilassa mai. Non sopporta l’incoerenza. Una volta uscita Carmen Russo spera di portare a termine un docu-reality ‘Mamma li Turchi’, che racconterà la quotidianità sua e della famiglia.

I concorrenti del GF Vip 6

Anche quest’anno il Grande Fratello Vip 6 è composto da un numero di concorrenti importanti. Tutti volti conosciuti del mondo dello spettacolo e del web. Partiamo dalla lista delle protagoniste donne che presto varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia:

Ainett Stephens

Carmen Russo

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Francesca Cipriani

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Sophie Codegoni



L’elenco si completa con altri concorrenti. Ecco chi sono tutti i vipponi uomini:

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Davide Silvestri

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Ora che abbiamo conosciuto tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a Carmen e a tutti gli altri protagonisti. Chi sarà il vincitore?

Il percorso di Carmen al GF Vip

Carmen e tutti gli altri concorrenti del GF Vip tra il 13 e il 17 settembre 2021 faranno il loro ingresso nella Casa. Riusciranno ad andare d’accordo? In questi paragrafi vi racconteremo il percorso di Carmen Russo durante le settimane di permanenza nel reality.

1° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.