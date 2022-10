1 Il vero nome di concorrenti del GF Vip 7

La settima edizione del reality è iniziato da un mese ma forse, anche se conoscete i concorrenti del GF Vip, non sapete qual è il loro vero nome.

Per alcuni di loro è chiaro, come per esempio Gegia. Per altri, invece, il mistero è già più difficile scoprire perché uno potrebbe non porsi il problema, come nel caso di Pamela Prati.

Siete pronti a scoprire chi si nasconde dietro il nome d’arte?

Cominciamo subito…