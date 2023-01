NEWS

Andrea Sanna | 23 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il rumor sull’ottava edizione del GF Vip

La settima edizione del GF Vip è ancora in corso e si prospettano dei colpi di scena da qui alla fine. Intanto sembra che la squadra del reality show stia già lavorando al prossimo anno e ai vipponi che varcheranno la famosa Porta Rossa.

Secondo i rumor il cast della stagione numero 8 del GF Vip potrebbe partire da una donna. Parliamo di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. L’ingresso dell’estetista iraniana era previsto proprio qualche mese fa. A causa di motivi personali, però, ha preferito rinunciare e rimandare il suo ingresso.

A parlarne è stata proprio Fariba Tehrani in un’intervista rilasciata a Nuovo TV ed è proprio qui che ha spiegato perché non ha preso parte a questa edizione del GF Vip (pur non entrando nei dettagli). Ha fatto comunque sapere che non ama troppo entrare in corsa e che la sua partecipazione è stata semplicemente posticipata:

“Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui pubblicamente preferisco non parlare. Poi non mi piace entrare in corsa, proprio ora che i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”.

Se così dovesse essere, dunque, Fariba Tehrani entrerà nella Casa il prossimo settembre. Nella medesima intervista ha anche spiegato che non esclude possa innamorarsi al GF Vip, così come successo a sua figlia Giulia Salemi. Sappiamo infatti che oggi la giovane influencer è felicemente fidanzata accanto a Pierpaolo Pretelli e i due convivono insieme a Milano.

Precisiamo che la notizia su Fariba Tehrani non è stata ufficializzata in alcun modo e si tratta semplicemente di un rumor che circola dopo le dichiarazioni fatte al giornale menzionato in precedenza. Semmai però dovesse concretizzarsi sarebbe sicuramente un bel colpo per il GF Vip!