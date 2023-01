Giacomo Urtis sfila con un abito da sposa: il video virale

NEWS

Andrea Sanna | 23 Gennaio 2023

Giacomo Urtis vestito da sposa

C’è un video che in queste ore è diventato particolarmente virale sui social e riguarda Giacomo Urtis. Dopo i vari rumor sul suo conto, l’ex vippone ha avuto modo di partecipare a una serata speciale. È stato modello alla sfilata di Celli Centro Sposi, durante l’evento Roma Sposa, che ha visto alla conduzione Nathaly Caldonazzo.

Gli amanti del reality ricorderanno sicuramente che Giacomo Urtis e Nathaly Caldonazzo hanno preso parte insieme a due reality, ovvero L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip 6! Hanno mantenuto una bella amicizia negli anni e adesso si sono ritrovati insieme sullo stesso palco. Ma cosa ha fatto il chirurgo estetico da attirare così tanto l’attenzione su di sé?

Proprio Giacomo Urtis ha potuto sfilare sulla passerella ma non con un abito qualsiasi, ma con un vestito da sposa, con tanto di coroncina e velo. Un gesto che non è passato inosservato tra i presenti che, chiaramente, ne hanno ripreso il momento, ma anche chi tra i fan sul web non ha potuto fare a meno di dire la propria. Qui di seguito vediamo uno dei video estratti dalla serata…

Urtis vestito da sposa,che visione meravigliosa pic.twitter.com/SNy9ytj2Ng — SAIL 🪐 (@AfoolSane) January 22, 2023

Come mostrato nel video Giacomo Urtis ha sfoggiato l’outfit sulle note dell’Ave Maria. Sul palco è parso davvero molto sicuro di sé e consapevole della propria presenza scenica. Nel successivo video ha lanciato una frecciatina.

Giacomo Urtis ha dedicato la sfilata ai suoi ex fidanzati: “Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato. O che mi scrivono e che poi non mi sposano” ha detto per poi precisare: “E così io mi sposo lo stesso. Non mi rivolgo a nessuno dei presenti in sala”

Niente panico,lui sposa se stesso pic.twitter.com/N0djOS4Wqh — SAIL 🪐 (@AfoolSane) January 23, 2023

Entrambi i video, come dicevamo, sono stati piuttosto condivisi e commentati sul web. E sempre nelle scorse ore il chirurgo plastico ha lanciato un’altra frecciatina delle sue. “Ovviamente anche se sono sposati io mantengo l’anonimato e massima discrezione non preoccupatevi”, ha detto con la sua solita simpatia e ironia Giacomo Urtis sotto il post di Biccy. Ecco lo screen il questione…