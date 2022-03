Urla fuori dalla casa: “Barù attento a Davide”, la reazione dei due (VIDEO)

1 Urla contro Davide Silvestri fuori dal GF Vip

La sesta edizione del GF Vip Vip sta giungendo al termine e lunedì 14 marzo ci sarà la finale. I vipponi rimasti dentro la casa sono sempre meno e abbiamo già tre finalisti. I primi due sono Delia Duran e Lulù Selassié, mentre proprio nella puntata di ieri, 7 marzo, è stato eletto il terzo: Davide Silvestri. Lui è finito al televoto insieme a Soleil Sorge e proprio quest’ultima, perdendo, è stata eliminata. Il risultato ha fatto partire delle polemiche dentro la casa in cui anche Barù ha criticato le altre donne rimaste.

Proprio Barù ormai sembra aver fatto gruppo solo con Davide e Giucas Casella ed è stato molto dispiaciuto per l’uscita di Soleil. Lui stesso aveva fatto il nome di Davide come suo preferito per la finale e quindi tra i due c’è un forte legame di amicizia. Ma il pubblico sembra fidarsi poco di Silvestri.

Una buona fetta di utenti sul web lo definisce doppiogiochista e falso, essendo rimasto in silenzione per molti mesi, senza mai esporsi, mentre verso la fine ha iniziato a fare i giochetti. Così oggi pomeriggio alcuni fan sono andati fuori dalla casa del GF Vip e hanno urlato ai concorrenti. In particolare hanno lanciato un messaggio al food blogger dicendogli di fare attenzione proprio al suo amico Davide.

BARÙ STAI ATTENTO A DAVIDE



E PAN BAULETTO MUTO #jerù pic.twitter.com/lzvtr5ydPz — rossella🤺 (@unagiaslifes) March 8, 2022

Ascoltate attentamente le parole delle persone fuori dalla casa, Barù è scoppiato a ridere, mentre Davide ha commentato con un “ma andate a letto, andate a dormire”. Insomma, non sembra che le urla li abbiano turbati e soprattutto non le hanno prese sul serio.

E proprio i due amici, dopo la puntata, hanno criticato molto le altre donne della casa per l’eliminaziome di Soleil. Ecco cosa è successo…