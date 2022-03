1 Davide e Barù contro le donne della Casa

L’eliminazione di Soleil Sorge ieri durante il televoto flash contro Davide Silvestri ha lasciato sorpresi tutti. In tanti, infatti, la vedevano come finalista e dunque papabile vincitrice del GF Vip 6. Ma così non è stato. A un soffio dal traguardo l’influencer italo-americana non è riuscita a salvarsi. Proprio l’attore e l’esperto di food Barù credono che molto sia dipeso dalle altre donne della Casa.

Poco dopo la puntata Davide Silvestri e Barù si sono ritrovati a parlare e oltre a sottolineare l’assenza della loro compagna d’avventura, hanno accusato le altre coinquiline della sua uscita. Ecco quanto riportato da Biccy:

“Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Tutte le donne? Dici proprio tutte? Anche secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un attimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai”, ha detto Davide Silvestri, trovando d’accordo Barù, contrariato per il responso del televoto.

Davide: "Continuo a girarmi e vedo Sole 💔… Secondo te chi é contento che sia uscita Soleil?"

Barù: "Tutte (le donne che stasera l'hanno nominata per la finale)"

Davide: "Anche secondo me…"



Grazie per questa verità 🙏🏻

Le strategie non portano a nulla!#gfvip #solearmy — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) March 8, 2022

E ancora a proposito di questo, Davide Silvestri ha detto, come riporta il sito: “Le nomination nei confronti di Soleil erano false. Le ho viste in negativo. Non le ho viste come positive. Infatti io guardavo Barù e ridevo con lui. Magari le donne hanno pensato ‘ok teniamocela buona tanto butta fuori Davide e così la teniamo buona con noi‘. Secondo me in ogni caso è stata una para****ta“. Barù a riguardo ci ha tenuto ad aggiungere: “Nel bene e nel male si è esposta talmente tanto che comunque avrà anche molta gente contro. Lei si è esposta molto di più di tutti noi. Ma chi deve entrare in camera nostra? Ma figurati se me lo faccio venire in mente…”

Barù Davide e Della parlando della protagonista indiscussa alle 3:30 del mattino : Soleil Anastasia Sorge ✨@Soleil_stasi



Perché anche loro sanno che è stata talmente forte in tutte le dinamiche che ha avuto tanto amore ma anche tanto odio fuori dai fandom#gfvip #solearmy pic.twitter.com/cvtIQIgOz7 — Catia (@catiuz92) March 8, 2022

Ma non è finita qui, perché Davide Silvestri ha aggiunto dell’altro…