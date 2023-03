NEWS

Nicolò Figini | 16 Marzo 2023

GF Vip 7

L’argomento tabù al GF Vip

Questo pomeriggio i vipponi si sono ritrovati in cucina a parlare di un argomento… particolare. Erano in atto le pulizie della casa, e a un certo punto si è affrontata la questione degli odori molesti. In particolare, è stata Oriana Marzoli a dare il via all’argomento con gli altri concorrenti del GFVip.

Il video qui sotto si apre con Luca Onestini che, alzando le braccia al cielo, esclama a voce alta: “L’Italia intera deve sapere”. La venezuelana gli risponde: “Amore, sei te che ci metti tre ore per fare la ca…”. A replicare anche Antonella Fiordelisi, la quale invece afferma: “No, è che ci metti tre ore per togliere la puzza”. La Marzoli la interrompe e riprende: “Eh, certo! Lui fa così. Questa è una strategia”.

Ecco allora che interviene la regia a frenare una volta per tutte la discussione: “Grazie, ragazzi”. Qui sotto il video.

Oriana, con sguardo stupito, commenta: “Ma ora non si può neanche più parlare di di scoreg**e? Va be’, siamo arrivati a un livello…”.

Bisogna dedurre che a Oriana le nuove regole della Casa, che impongono anche questo divieto, non piacciono proprio. Se ha accettato di buon grado un contenimento dei toni e delle azioni quando si litiga, non ha preso allo stesso modo l’ultimo velato rimprovero degli autori. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi giorni…

Ovviamente, tutti quanti stanno rispettando e rispetteranno le nuove imposizioni. È probabile che nessuno degli attuali concorrenti del GFVip voglia d’altronde rischiare di ricevere lo stesso trattamento di Edorardo Donnamaria. In modo particolare Oriana, la quale è diventata da poco tempo la prima finalista!

Questa sera, quando andrà in onda una nuova puntata del reality, scopriremo peraltro l’identità del secondo vippone che arriverà sicuramente al 3 aprile 2023.

