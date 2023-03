NEWS

Andrea Sanna | 16 Marzo 2023

Uomini e donne

La scelta di Federico a Uomini e Donne

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con la scelta di Federico Nicotera. Il tronista al termine del suo percorso è rimasto con due sole corteggiatrici: Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Una tra le due sarà la sua scelta definitiva.

La puntata si è aperta con la selezione dell’abito da parte di Federico Nicotera. Ad accompagnarlo la tronista Lavinia Mauro, con cui ha stretto una speciale amicizia. Il ragazzo è stato fatto entrare in studio e poco dopo sono stati mostrati i filmati insieme alle due corteggiatrici. Infine Carola e Alice hanno fatto il loro ingresso.

Successivamente Federico è rimasto da solo a centro studio e ha ricevuto una bellissima sorpresa da sua sorella e sua madre. Ma passiamo ai fatti e alla scelta di Uomini e Donne.

La prima a entrare in studio è stata Alice. A lei Federico ha riservato belle parole, d’affetto e di stima. Nicotera ha ripercorso tutte le principali tappe della loro conoscenza all’interno di Uomini e Donne: “La mia scelta non sei tu. Meriti qualcuno che ti ami e ti faccia provare quel brivido in più”. Alice ha ringraziato tutti. Lei dopo un discorso molto intenso è andata via senza salutarlo.

“Sono una persona che va sempre oltre le apparenze e cerca di dare un significato più profondo. Con te l’ho dovuto fare. Aggrappandomi a quelli che erano i tuoi segnali ho imparato a conoscerti. Davanti a quei muri e corazza ho scoperto la donna che c’è dietro con un mondo da scoprire. Io dovevo capirlo fin dall’inizio che sarebbe stato difficile”, ha spiegato Federico a Uomini e Donne. E ancora:

Con te è stato un continuo vivere di gioie e dolori. Devo darti ragione quando nella lettera dici che l’amore è quello che fa tremare le gambe e non sentirti solo quando teniamo la mano. Però tutto questo mi mette paura. Questo mi ha spaventato perché l’amore rende vulnerabili e io l’ho sempre rifiutato. Oggi ho provato tanto a trovare le parole giuste e non sono riuscito. Vorrei darti una cosa che mi avevi dato qualche mese fa” ha detto il tronista di Uomini e Donne.

Così è arrivato in studio un peluche con un biglietto in cui Federico Nicotera ha svelato a Carola che è lei la sua scelta. Lei ha chiaramente detto di sì e da qui una pioggia di petali di rosa e Come saprei di Giorgia hanno coronato il momento della nuova coppia nata a Uomini e Donne, che è già pronta per partire in crociera (così è stato annunciato in puntata).