Stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe che Sonia Bruganelli abbia ‘soffiato’ il posto a Laura Freddi a Ballando con le stelle. Ma le cose stanno davvero così? Ecco la reazione delle due alla notizia.

Sonia Bruganelli risponde al rumor

Come ben sappiamo Sonia Bruganelli sarà una concorrente di Ballando con le stelle a fine settembre e già sono stati diffusi diversi rumor che la riguarderebbero, almeno secondo il web. In base all’opinione di qualcuno sarebbe lei la persona che, nel dietro le quinte del programma di Milly Carlucci avanzerebbe “troppe richieste” e si comporterebbe da “snob“.

A pochi giorni dalla sua smentita, però, arriva un’altra indiscrezione. Questa volta si tratta di un articolo di giornale in cui sembra venire lasciato intendere che Laura Freddi sia stata scartata da Ballando a causa dell’ex moglie di Bonolis. Entrambe hanno avuto un legame con il conduttore ma i loro rapporti sono distesi e non ci sono screzi.

La reazione di Sonia Bruganelli ai rumor

Come possiamo leggere qui sopra Sonia Bruganelli ha commentato in maniera divertita: “Ma mi fate iniziare almeno? Laura, vuoi dirmi qualcosa?“. A questo punto ha fatto capolino anche la Freddi, la quale ha replicato con altrettanta ironia: “Che ti devo dire? Nulla! Solo in bocca al lupo!“.

La replica di Laura Freddi

L’unica cosa reale di tutta la faccenda, quindi, è il fatto che Laura Freddi in un video pubblicato su Instagram, insieme al suo manager, ha dichiarato di essere stata scartata da Ballando con le stelle:

“Non mi hanno preso, non mi hanno voluto”, risponde la showgirl, “Perché? Sei tu il mio agente, lo saprai tu. Lo farà qualcun altro”.

La showgirl non ha però mai fatto il nome di Sonia Bruganelli. Queste reazioni, che vi abbiamo mostrato poc’anzi, spengono qualsiasi tipo di gossip e mettono un punto definitivo alla situazione.