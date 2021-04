1 Le parole di Gheorghe Iancu

Senza dubbio in molti ricorderanno quando qualche anno fa Gheorghe Iancu ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice esterno. Spesso il coreografo ha dato i suoi personali giudizi sui vari concorrenti di ballo che anno dopo anno hanno fatto parte della scuola, e a volte non sono mancate dure critiche. Nonostante da diverso tempo non sia più presente all’interno del programma, sembrerebbe però che Iancu stia seguendo anche l’attuale edizione di Amici, che tra poco più di due settimane giungerà al termine. Già qualche mese fa Gheorghe era intervenuto in merito ad una lite che c’era stata tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano, e adesso il coreografo è tornata a dire la sua.

Stavolta però Gheorghe Iancu si è schierato dalla parte di Samuele Barbetta, ammettendo senza giri di parole di fare il tifo proprio per il ballerino di Veronica Peparini. Già lo scorso dicembre il coreografo aveva speso delle bellissime dichiarazioni per Samuele, dedicandogli un post sul suo profilo Facebook. Queste le sue dichiarazioni:

“Incredibilmente meraviglioso Samuele. Non ho mai visto un danzatore così giovane con una tale capacità creativa. Baciato da Dio, Samuele è nato per creare! Talento allo stato puro! Sono profondamente emozionato a scrivere queste parole perché ho visto la reincarnazione di Marcel Marceau in questa creatura danzante, poetica, bella, modesta e luminosa! Grande responsabilità per questa trasmissione. Il suo percorso lo potrà lanciare nel universo dei grandi o distruggerlo ! Vi prego Amici, prendetevi cura di lui senza un ritorno commerciale immediato! Se fosse per me lo farei vincere subito. Buona fortuna Samuele”.

Ma non solo. Successivamente Gheorghe Iancu ha parlato nuovamente di Samuele, facendo un piccolo appunto al giovane ballerino. Leggiamo le sue parole.