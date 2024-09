In queste settimane si è a lungo parlato di Antonella Mosetti, che è stata beccata insieme a Niccolò Bettarini, figlio del suo ex compagno Stefano Bettarini. Adesso però la showgirl rompe per la prima volta il silenzio e rivela la verità su cosa sarebbe accaduto.

Parla Antonella Mosetti

Di recente a tornare al centro del gossip è stata Antonella Mosetti. La celebre showgirl, da anni nel cuore del pubblico, è stata infatti paparazzata insieme a Niccolò Bettarini, figlio del suo ex fidanzato Stefano Bettarini. A quel punto in rete se ne sono dette di ogni e alcune malelingue hanno addirittura parlato di un presunto flirt. La Mosetti tuttavia ha ben presto spento il chiacchiericcio e sui social ha smentito i pettegolezzi sul suo conto. In queste ore però l’ex Vippona ha rotto nuovamente il silenzio e ha così rivelato la verità su queste voci di corridoio.

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, Antonella Mosetti ha raccontato la verità sul suo legame con Niccolò Bettarini, svelando cosa sarebbe accaduto in realtà tra loro. Queste le anticipazioni emerse, riportate anche da Adnkronos:

“Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe? Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c’è stato solo un bacio sulla guancia. Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso ma oggi a 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l’età di mia figlia”.

Antonella Mosetti mette dunque la parola fine al gossip che in queste settimane ha fatto discutere il web. L’intervista integrale a Storie di donne al bivio andrà in onda su Rai 2 mercoledì 11 settembre alle 23.10 e di certo si preannuncia un appuntamento imperdibile.