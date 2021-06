1 Parlano Giacomo Czerny e Martina Grado

Sono ormai passate alcune settimane da quando abbiamo assistito alla scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne. Come sappiamo l’ex tronista dopo un lungo percorso ha lasciato il dating show di Maria De Filippi al fianco di Martina Grado, iniziando con lei una bellissima storia d’amore. Nonostante sia passato soltanto poco tempo, sembrerebbe che la coppia abbia già le idee ben chiare sul futuro, e pare che i due siano complici e innamorati. Tuttavia in molti si stanno già chiedendo se Giacomo e Martina un giorno decideranno di partecipare a Temptation Island, per mettere alla prova il loro amore. Così nel corso di un’intervista per il settimanale Vero, Czerny ha parlato di questa possibilità, affermando però di non sentirsi ancora pronto per una tale prova. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Io probabilmente non la vivrei benissimo. Ancora non ci conosciamo così a fondo e una situazione di questo genere probabilmente ci farebbe impazzire. Se la vedessi vicina a un tentatore perderei la testa!”.

A fare eco a Giacomo Czerny è Martina Grado. L’ex corteggiatrice pur ammettendo di non voler partecipare a oggi a Temptation Island, svela che sarebbe curiosa di vedere il suo fidanzato in un simile contesto. Queste le sue parole in merito:

“Onestamente non mi va di farlo perché non riuscirei a stare lontana da lui per venti giorni, ma mi piacerebbe vedere come lui potrebbe reagire guardandomi in un contesto simile. Io, tra il resto lo ho già visto circondato da tante ragazze. Sarebbe divertente mettere un po’ di pepe, ma la verità è che non ho bisogno di mettere alla prova il nostro rapporto”.

Per il momento dunque Giacomo Czerny e Martina Grado non pensano a Temptation Island e si godono la loro vita insieme. Nel mentre qualche giorno fa proprio l’ex tronista ha svelato un aneddoto piccante riguardo una delle tante esterne con Martina. Rivediamo le sue dichiarazioni.