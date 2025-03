Secondo i recenti gossip Giacomo Giorgio sarebbe stato beccato a baciarsi con un’attrice della fortunata serie, Mare Fuori.

Il gossip su Giacomo Giorgio

Solo la settimana scorsa era balzato fuori un gossip sul noto attore Giacomo Giorgio. A parlare in quell’occasione il settimanale Chi, che l’aveva pizzicato in compagnia della modella cipriota, Victoria Stella Doritou. Lei è nota non solo per il suo lavoro ma anche per essere l’ex di Irama e aver avuto in passato un flirt anche con Andrea Zelletta.

La rivista tra i due aveva notato una certa complicità, sebbene non ci fossero immagini che potessero confermare l’inizio di una frequentazione tra Giacomo Giorgio e Victoria Stella Doritou. In ogni caso però i più maliziosi ci hanno ricamato su e non hanno minimamente pensato potessero essere semplici amici. Ma non è finita qui.

In queste ore Very Inutil Peole ha ricevuto una segnalazione. L’utente in questione è anonima, ma ha fatto sapere di aver visto Giacomo Giorgio in compagnia di Desirée Popper. E pare, ribadiamo pare, che tra i due ci siano stati del baci. Non ci sono foto o video a testimoniarlo e dunque è bene prendere tutto con le pinze.

“Sabato sera al Volt a Milano, Giacomo Giorgio limonava con Desirée Popper. Mi veniva troppo da ridere, Ciro e la moglie del comandante. Comunque lei bellissima”, ha scritto l’utente in questione.

Il profilo di Very Inutil People ha dunque domandato se la persona in questione fosse davvero sicura si trattasse dell’attrice e non della modella Victoria Stella Doritou, con cui peraltro Giacomo Giorgio è stato pizzicato recentemente.

Con sicurezza però questa persona ha ribadito: “No, no, zero. Sono super fisionomista. Ti ripeto, pensando a Mare Fuori mi ha fatto sorridere vederli insieme. Non me l’aspettavo. Ma penso che non si facessero nemmeno loro troppi problemi. Erano all’ingresso della sala davanti a tutti”.

La storia di Very Inutil People su Giacomo Giorgio

Ci teniamo a ribadire che non sono balzate fuori immagini che possano testimoniare quanto riportato alla pagina di gossip. Dunque nel caso in cui Giacomo Giorgio e Desirée Popper volessero intervenire per smentire e fare chiarezza su quanto accaduto, Novella2000.it è a disposizione.