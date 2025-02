Sono spuntate delle foto che mostrano un avvicinamento sospetto tra Giacomo Giorgio e l’ex di Irama. Flirt in corso? La modella in questione in passato avrebbe avuto una relazione anche con un noto tronista di Uomini e Donne. Scopriamo di chi si tratta.

Giacomo Giorgio, flirt con l’ex di Irama?

Tra le tante news sul Festival di Sanremo probabilmente sarà sfuggito qualche gossip del momento. Non può passare inosservato, però, se si tratta di Giacomo Giorgio. Uno degli attori del momento, grazie anche al ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, pare abbia ritrovato l’amore. O almeno è quello che in tanti pensano.

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono in compagnia di una modella cipriota di nome Victoria Stella Doritou. Lei ha 27 anni ed è davvero meravigliosa. Non è poi così sconosciuta ai pettegolezzi perché in passato ha avuto una relazione con Irama, ma non solo, dato che è stata fidanzata pure con l’ex tronista Andrea Zelletta.

Che tra Giacomo Giorgio e Victoria ci fosse una conoscenza non era cosa nota a quanto pare, così come non lo era che tra i due ci fosse del tenero. Almeno a giudicare dalle immagini pubblicate dalla rivista. Nei giorni scorsi però l’attore e la modella sono stati pizzicati insieme a La Briciola, uno stimato ristorante di Milano.

Il giornale ha pubblicato le foto che alimentano le ipotesi sia nata una nuova coppia. Ma chiaramente non vi è certezza effettiva. Potrebbero avere magari solo un legame d’amicizia e niente più insomma. Non è detto che per forza debba esserci un sentimento dopo un’uscita insieme. Ma i fan del gossip sognano e ci sperano!

Come detto però Victoria Stella Doritou in passato ha avuto una relazione con Irama. Lei e il cantante pare si siano conosciuti nel 2019 a Parigi. La loro relazione pare abbia interrotto la conoscenza tra il cantautore e Giulia De Lellis. La frequentazione tra Irama e Victoria pare sia proseguita per due anni, poi la rottura. Ancor prima di conoscere il cantante e Giacomo Giorgio, pare tra l’altro che Victoria sia stata legata sentimentalmente a l’ex tronista Andrea Zelletta.

Ribadiamo che Giacomo Giorgio così come Victoria Stella Doritou hanno fatto parola della natura del loro rapporto. Quindi vedremo se decideranno di definirlo in qualche modo e fare chiarezza una volta per tutte.