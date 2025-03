Su X arriva la smentita di Soleil Sorge: non parteciperà a The Couple!

Mediante il suo profilo di X Soleil Sorge ha smentito la sua partecipazione a The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

La smentita di Soleil Sorge

Soleil Sorge ci sarà o non ci sarà? È questa la domanda che si sono posti tantissimi utenti da quando è balzata fuori la notizia della possibile partecipazione dell’influencer a The Couple. L’influencer ha deciso di rispondere e smentire il suo coinvolgimento nella trasmissione.

Per chi non lo sapesse si tratta del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che prenderà il via dal 7 aprile, sempre su Canale 5, dopo la finale del Grande Fratello (prevista per il 31 marzo). In questi giorni TV Blog aveva lanciato alcuni nomi che, sarebbero stati scelti per il programma. Si è parlato della possibilità di vedere Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha de Grenet.

Se l’attore di CentoVetrine e la conduttrice televisiva per ora non sembrano essersi esposti sull’argomento, ci ha pensato l’influencer a fare subito chiarezza. Soleil Sorge ha ripreso il nostro articolo pubblicato in data 17 febbraio su X (ex Twitter). L’ex vippona, che proprio con Alex Belli ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip, ci ha tenuto a dire la sua e smentire in modo divertente la sua partecipazione. Ecco cosa ha scritto:

“Sorry, ero distratta dalla Milano Fashion Week. Ma ho altri progetti per questa primavera”, ha scritto Soleil Sorge che ha poi simpaticamente aggiunto le emoji della risata, dell’aereo e del cuore.

La risposta di Soleil Sorge al gossip su X

Quindi se i suoi fan ci avevano un po’ sperato nel leggere l’indiscrezione, potranno mettersi l’anima in pace: Soleil non sarà concorrente di The Couple come qualcuno aveva ipotizzato.