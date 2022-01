Giacomo Urtis: il suo ex fidanzato è stato un tronista di Uomini e Donne?

1 L’ex fidanzato di Giacomo Urtis

Negli ultimi giorni a far discutere il web è stato Giacomo Urtis. Il chirurgo ha infatti raccontato di aver avuto in passato una relazione con un uomo molto famoso, che all’epoca era sposato e che era finito in carcere. Queste le dichiarazioni del gieffino:

“Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui. Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”.

Poco dopo a replicare alle parole di Giacomo Urtis è stato Fabrizio Corona, che sui social ha parlato proprio del suo rapporto con il chirurgo. A quel punto in molti si sono convinti che fosse proprio l’ex re dei paparazzi il misterioso uomo di cui parlava il gieffino. Tuttavia pare che le cose non stiano così. A intervenire qualche ora fa è stato Dagospia, che ha aggiunto altri dettagli. Pare infatti che il presunto ex fidanzato di Giacomo sia nientemeno che un tronista di Uomini e Donne. Questo quanto si legge in merito:

“Silenzio sul triangolo Giacomo Urtis con un uomo e una donna che molti avevano identificato con Nina Moric (che ha smentito) e Fabrizio Corona (che si é divertito). Urtis si riferiva a un ex tronista diventato press agent e a una showgirl che ora vive a Roma”.

Nel mentre come se non bastasse Giacomo Urtis ha anche ammesso di essere stato con un noto cantante. Rivediamo le sue parole.