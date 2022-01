1 Fabrizio Corona scrive a Giacomo Urtis

Nelle ultime ore a far discutere il web è stato Giacomo Urtis. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 infatti ha raccontato di aver avuto in passato un flirt con un uomo molto famoso, che all’epoca era sposato. Ma non solo. La persona in questione sarebbe stata anche in carcere, e in merito il chirurgo ha affermato:

“Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui. Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”.

Naturalmente Giacomo Urtis non ha fatto nomi e non ha svelato l’identità di questo personaggio. Tuttavia poco fa a parlare sui social è stato Fabrizio Corona, che ha scritto un messaggio proprio al chirurgo. A quel punto il web si è convinto che fosse proprio l’ex re dei paparazzi il misterioso uomo di cui parlava Giacomo. Queste il post di Corona:

“Amore mio grande, unico e solo…era un nostro segreto dai”.

Naturalmente le dichiarazioni di Fabrizio Corona potrebbero essere anche ironiche, e non c’è alcuna prova che sia proprio lui il misterioso uomo di cui parlava Giacomo Urtis. Nel mentre qualche settimana fa, sempre nella casa del Grande Fratello Vip, il chirurgo ha raccontato di aver ricevuto spesso dei messaggi anche da parte di calciatori e sportivi. Andiamo a rivedere le sue parole.