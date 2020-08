1 Con un post sui social, Giacomo Urtis svela di essersi fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta

Sono ormai anni che Giacomo Urtis è noto ai più per essere il chirurgo delle star. A poco a poco il medico si è fatto largo nel mondo dello spettacolo, conquistando sempre di più il cuore del pubblico. Successivamente nel 2017 Urtis ha anche partecipato a L’Isola dei Famosi, per poi debuttare recentemente nel mondo della musica. Nel mentre fin dalla sua prima apparizione televisiva, il web e non solo si è interrogato sull’orientamento sessuale di Giacomo, che non ha mai nascosto le sue tendenze e i suoi gusti. Solo nel 2018 infatti il chirurgo ha raccontato di aver avuto una breve relazione con Rodrigo Alves, ex Ken Umano ad oggi diventato Jessica. Quest’ultima ha però smentito categoricamente il flirt, facendo intendere come ci sia stata solo una semplice amicizia.

Successivamente Giacomo Urtis è stato accusato di aver avuto una storia con Chando Erik Luna, ex compagno di Manila Gorio. Anche in questo caso però le voci sono state smentite da parte dei diretti interessati. Ciò nonostante il web si era ormai convinto dell’omosessualità di Urtis, che tuttavia qualche ora fa ha spiazzato il web. Inaspettatamente Giacomo ha infatti svelato sui social di essersi fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina: Ariadna Peluso. Proprio il chirurgo ha postato su Instagram una dolcissima foto in compagnia della sua neo compagna, scrivendo anche una tenera dedica:

“Sei l’unica che mi fa diventare un vero galantuomo”.

In molti tuttavia inizialmente non hanno creduto alla relazione di Giacomo Urtis con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Diversi utenti hanno così commentato l’immagine, mostrando il loro scetticismo. A quel punto il chirurgo delle star è stato costretto ad intervenire, facendo chiarezza sulla situazione. Urtis ha così ammesso di essere bisessuale e di provare attrazione sia per gli uomini che per le donne. Noi di Novella 2000 facciamo un grande in bocca al lupo a questa nuova coppia, e nel mentre vi sveliamo tutto sul nuovo presunto flirt di Belen Rodriguez. Scopriamo quello che sta accadendo alla showgirl argentina.