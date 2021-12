1 Il cameo di Giacomo Urtis

Poco meno di una settimana fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 è stato Giacomo Urtis. Come sappiamo infatti il medico delle star è diventato nuovamente un concorrente del reality show, nonostante abbia già partecipato alla scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il gieffino infatti ha deciso di rimettersi in gioco e di far parte ancora una volta del cast. In queste poche ore così Giacomo si è integrato con gli altri inquilini e sta già regalando grandi emozioni al pubblico. Di certo anche nelle settimane a venire Urtis ci svelerà anche altri lati di sé, e senza dubbio ne vedremo di belle.

In queste ore tuttavia è emerso un particolare sulla carriera del medico che forse sarà sfuggito ai più. Come è ben noto infatti Giacomo ha anche debuttato come cantante, pubblicando alcuni singoli che hanno ottenuto un discreto successo. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 però ha anche un passato da attore!

Grazie alla pagina Very Inutil People infatti abbiamo scoperto che Giacomo Urtis è apparso anche in un episodio della serie Netflix Baby, che negli ultimi anni ha fatto a lungo discutere. Nel video che sta facendo il giro del web vediamo il cameo del gieffino all’interno dello show, mentre si trova in un club. Ecco il filmato che non è passato inosservato:

