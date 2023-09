NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Settembre 2023

Lo sfogo di Giacomo Urtis

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Giacomo Urtis. Inaspettatamente infatti una foto del chirurgo, in cui lo vediamo sul letto in una posizione sexy, è stata segnalata dall’Ordine dei Medici. A quel punto è partita una vera e propria bufera mediatica, e così lo stesso Giacomo ha deciso di intervenire. Urtis ha rotto il silenzio per la prima volta, e con un lungo sfogo sui social ha detto la sua su quanto sta accadendo. L’ex Vippone ha invitato il web, e non solo, a saper separare la vita professionale da quella privata, come è giusto che sia, e in merito ha affermato:

“Esiste un Giacomo con il camice, ed un Giacomo senza camice. Su questo non ci deve essere alcun dubbio. In un’ epoca in cui si parla di diritti, di matrimoni gay, di politically correct, di adattamenti di film, di fate turchine che diventano uomini gay di colore, è un po’ sconfortante che non sia ancora ben chiaro quale sia il confine tra pubblico e privato. Vorrei capire se questo fantomatico politically correct viene applicato solo in quei contesti in cui è facile farne uso”.

Lo sfogo di Giacomo Urtis prosegue così:

“Ho passato tutta la vita a lottare con pregiudizi, sofferenze, mentali e fisiche.

Oggi che finalmente ho raggiunto un mio equilibrio e ho iniziato a vivere la mia sfera sessuale in totale serenità, non accetto che venga calpestata la mia professionalità. Se dovessi mai sbagliare qualcosa in ambito lavorativo sarei il primo ad ammetterlo. Ma se vivo la mia sessualità come voglio viverla, e qualcuno non è d’accordo, allora posso accettare solamente che venga attaccato Giacomo, o Jenny. Ma non il DOTTOR URTIS”.

Sui social intanto in molti hanno preso le parti di Giacomo Urtis, spendendo per lui bellissime parole.