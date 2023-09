NEWS

Nicolò Figini | 13 Settembre 2023

Stefano De Martino

Nuova fiamma per Stefano De Martino?

Da ormai qualche tempo sappiamo che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati. In un primo momento voci di corridoio affermavano che stessero facendo tutto solo per visibilità e creare hype per l’estate:

“È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore.

Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

La verità, alla fine, si è rivelata un’altra. Oggi Belen è felicemente fidanzata con Elio mentre su Stefano De Martino non avevamo avuto più notizie. Si pensava stesse frequentando una giovane attrice, ma alla fine sua sorella Adelaide ha confermato il fatto che fosse single. Qualcosa, però, adesso potrebbe essere cambiato e a rivelarlo è il settimanale Chi.

Qui sotto possiamo, infatti, vederlo in compagnia di una ragazza e il web crede sia la sua nuova fiamma. Tuttavia potrebbe anche solo essere un’amica visto che non si sono baciati o scambiati effusioni.

Stefano De Martino con la nuova fiamma?

Qui sotto possiamo vedere altre foto della ragazza anche se il nome viene coperto. Quindi la sua identità rimane un mistero, per adesso. Solo con il passare del tempo scopriremo se il conduttore e questa persona stanno davvero insieme oppure no. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

L’identità della presunta fidanzata

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.