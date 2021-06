Il nuovo singolo di Giacomo Urtis

Sono ormai anni che il pubblico ha fatto la conoscenza di Giacomo Urtis. Come è noto il chirurgo delle star ormai è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo e sono a migliaia i fan che lo seguono passo dopo passo. Solo qualche mese fa il medico ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ancora una volta ha convinto a pieno i telespettatori. Non tutti sanno però che Giacomo ha anche un’altra grande passione: la musica!

Negli ultimi anni infatti Urtis ha lanciato alcune canzoni, che hanno ottenuto un discreto successo. Adesso come se non bastasse l’ex gieffino ha deciso di stupire ulteriormente i suoi fan, pubblicando il suo nuovo pezzo, che promette già di essere una vera hit estiva.

Giacomo Urtis qualche giorno fa ha così presentato il suo singolo, Gossip, che ha già attirato l’attenzione del web. Il brano, in collaborazione con Leonardo Decarli, sta già facendo discutere gli utenti sui social e cita anche la stessa Barbara d’Urso, che come sappiamo spesso ha ospitato il chirurgo nei suoi programmi televisivi. Ma non solo. Poco fa infatti Giacomo ha anche lanciato il video del suo nuovo singolo Gossip, nel quale appaiono diversi volti noti dello spettacolo, in particolare alcuni ex gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A prendere parte alla clip sono stati infatti Dennis Dosio e Sonia Lorenzini, che come è noto sono grandi amici di Urtis.

Non resta che scatenarci sulle note di Gossip, e fare un enorme in bocca al lupo a Giacomo per questo nuovo progetto, che senza dubbio gli regalerà tante soddisfazioni.

