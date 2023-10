Gossip

Nicolò Figini | 1 Ottobre 2023

Andiamo a scoprire la versione di Giacomo Urtis in merito al suo rapporto con Fabrizio Corona

La versione di Giacomo Urtis

Da tempo circolano voci su un presunto matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Quest’ultimo ne ha parlato durante la puntata di Belve affermando che tra loro c’è solo un grande rapporto di amicizia e che tutto il resto è solo uno scherzo goliardico. Non è mai stato in intimità con lui o con altri uomini:

“Stiamo organizzando. Io e Giacomo siamo amici da anni e anni. Abbiamo un rapporto… Lui ci ha creduto e ci è rimasto male. Ora è spaventato da ciò che sto per dire.

Sarà lì davanti allo schermo a vedere se smentisco o confermo. Ma se ho chiesto di sposare Sara e ha detto di no, non vado da lui come ripiego. […] Tra noi c’è un bene immenso. Se avessi avuto omosessuali lo avrei detto”.

Giacomo Urtis, però, è tornato ancora una volta a parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona nel programma “La Zanzara“. Qui ha ribadito di essere innamorato di lui e di volerlo sposare l’anno prossimo. Si è presentato con il velo da sposa in trasmissione come segno di protesta a nome di “tutte le donne scaricate da Corona“.

Sul fatto che Corona abbia negato il matrimonio ha commentato: “Le sue parole? Ovvie, c’era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l’ha detto anche lui che ha dato degli ‘assaggi’“. Poi ha concluso dicendo che sarebbero stati a letto insieme e che “diceva che sentiva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva, in discoteca faceva il geloso e marcava il territorio“.

Esattamente come Corona, lo stesso Urtis si diverte a provocare o rilasciare spesso dichiarazioni deliberatamente ambigue e intriganti per suscitare curiosità e attirare ironicamente l’attenzione. Rimaniamo in attesa dell’eventuale replica di Corona.

