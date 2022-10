Il padre di Belen Rodriguez ricoverato in ospedale

Ancora qualche guaio fisico per Gustavo Rodriguez, papà di Belen Rodriguez. Come reso noto dalla moglie Veronica Cozzani l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si trova attualmente ricoverato in ospedale. Attualmente non sono stati resi noti i motivi e il perché sia in una clinica, ma magari nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità.

L’ultima volta risale a giugno. Anche in quella circostanza è stata la Cozzani a informare tutti di quanto successo. Il papà di Belen Rodriguez nel corso dell’estate ha subito un intervento chirurgico per alcuni problemi al colon. In ogni caso aveva comunque rassicurato tutti circa le sue condizioni. E anche stavolta non è stato molto diverso.

Come dicevamo a dare l’annuncio è stata proprio la mamma di Belen Rodriguez sui social. La signora Veronica con un post (CLICCA QUI PER VEDERLO) ha fatto sapere che suo marito è in ospedale. Nella foto vediamo proprio Gustavo e a fare da accompagnamento allo scatto queste parole: “Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”.

A lasciare intendere (e si spera chiaramente) che non sia nulla di grave non è solo la didascalia in cui viene menzionato Halloween, ma anche la buffa trasformazione del padre di Belen nella foto. Veronica Cozzani con qualche simpatico filtro ha dato una buffa espressione a sui marito e, visto il gesto, ci si augura quindi che l’umore di Gustavo sia piuttosto buono in linea di massima. Nessun messaggio social, al momento, da parte di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, almeno al momento.

Novella 2000 e Novella2000.it si augura che Gustavo Rodriguez possa rimettersi presto (circondato anche dall’affetto dei figli Belen, Cecilia e Jeremias oltre che della moglie Veronica) e gli fa un caloroso in bocca al lupo di pronta guarigione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.