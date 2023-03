NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2023

Una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 7 è di sicuro Giaele De Donà. In questi mesi infatti la modella ha fatto a lungo parlare di sé, dividendo il web. In molti nel mentre si chiedono cosa accadrà in queste ultime settimane di gioco e se la Vippona riuscirà a guadagnarsi la finale di questa lunga edizione del reality show. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore è succeso qualcosa che non è passato affatto inosservato.

Ieri sera infatti il gruppo si trovava in cortiletto a scherzare, quando a un tratto proprio Giaele, naturalmente per gioco, ha baciato a sorpresa Luca Onestini. A quel punto è arrivata la reazione scioccata dell’ex tronista di Uomini e Donne, che è rimasto stupito dal gesto della De Donà. Questo il video che sta facendo il giro del web:

PISCIANDOMI PER LA FACCIA SCIOCCATA DI LUCA APPENA GIAELE LO BACIA 💀#gfvip #oriele pic.twitter.com/BKkGUsYfeU — sisonokevin (@_soleilandia_) March 8, 2023

Mentre il bacio tra Giaele De Donà e Luca Onestini ha fatto discutere gli utenti, solo pochi giorni fa, proprio l’ex tronista è tornato a parlare di Ivana Mrazova, rivelando se dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 tornerà con lei. Queste le sue dichiarazioni:

“Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. Invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda”.