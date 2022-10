Giaele De Donà è bisessuale, il fratello della vippona rivela alcuni retroscena sulla sua vita

1 Parla il fratello di Giaele De Donà

Sofia Giaele De Donà sta sicuramente facendo molto parlare da quando è entrata nella Casa del GF Vip 7. Prima del reality in pochi la conoscevano, solo chi aveva visto la prima stagione di Ti spedisco in convento. E ciò che sicuramente ha acceso la polemica sono state le sue dichiarazioni riguardo il matrimonio libero.

Un argomento questo che ha fatto discutere dentro e fuori la Casa e che la stessa Giaele non affronta con tanta leggerezza. Suo fratello Matthias ne ha parlato con il sito Fanpage.it, rivelando come la sorella non fosse totalmente tranquilla di partecipare al GF proprio per la sua situazione matrimoniale. Il ragazzo ha infatti detto: “Non voleva rivelare la storia del matrimonio libero, perché sapeva che si sarebbe attirata una bella fetta di pubblico contro. Non tutti nella nostra famiglia ne erano al corrente. Mio nonno, ad esempio, lo ha scoperto solo grazie al programma. Giaele teme molto il giudizio delle persone, la loro mentalità, ha paura che questo possa compromettere la sua carriera in futuro.”

Ma non solo, Matthias ha rivelato che c’è anche altro che Sofia Giaele De Donà teme di rivelare e cioè il suo orientamento sessuale. La vippona infatti è bisessuale e anche questo per lei è sintomo di disagio in riferimento al pensiero altrui. “Anche il fatto di essere bisessuale per lei è motivo di vergogna”, ha rivelato il fratello. “Teme molto il giudizio della nostra famiglia, ma su questo abbiamo combattuto insieme. Ci siamo scambiati confessioni molto intime e profonde.”

Il giovane Matthias ha anche parlato più approfonditamente del matrimonio della sorella e di suo marito Bradford Beck. Si parla di accordi tra i due. Ecco le sue parole…