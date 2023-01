NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il gesto di Attilio Romita

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Attilio Romita. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 7. Come ormai ben sappiamo da giorni Nikita Pelizon è stata esclusa dal resto del gruppo, per via della discussione avuta con Luca Onestini. Gran parte dei Vipponi si sono così schierati contro la modella, escludendola e provocandola. Poche ore fa così proprio l’ex concorrente di Pechino Express si è proposta ad Attilio come aiutante per l’ormai tradizionale TG. Prima di accettare però Romita ha chiesto il “permesso” a Onestini di poter coinvolgere la Pelizon. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Questa non è una roba mia. Io potrei uscire in qualsiasi momento, non si fa più il TG? Si fa lo stesso. Chiunque deve poterlo fare, è una roba di tutti. Prima di dare il via alla rotazione, e prima di accettare la prima proposta di collaborazione, che è venuta da Nikita, volevo sapere se in qualche modo ti potesse dare fastidio che lei avesse un ruolo di visibilità dopo aver fatto quello che ha fatto a te”.

A quel punto è arrivata la replica di Luca Onestini alla richiesta di Attilio Romita. L’ex tronista di Uomini e Donne tuttavia ha affermato di non avere alcun tipo di problema, e ha invitato il giornalista a coinvolgere Nikita nella realizzazione del TG:

“No, da quel punto di vista non c’è problema. Non me ne frega niente. Io quello che non mi piace lo dico. Per le attività ci mancherebbe che io mettessi un veto. Io sono per quello che è giusto. È giusto che chi lo vuole fare possa farlo a turno”.

Attilio: “Se tu non vuoi io non faccio fare il tg a Nikita” MA ATTILIO È SERIO? ADESSO DEVE CHIEDERE IL PERMESSO A ONESTINI? MA IO VERAMENTE BOH#gfvip #nikiters #incorvassipic.twitter.com/Gue73ylVsc — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 3, 2023

Il gesto di Attilio Romita tuttavia non è piaciuto ai più e in queste ore ha diviso il web. Nikita nel mentre sembrerebbe essere sola contro tutti e di certo in molti attendono di capire cosa accadrà nei prossimi giorni.