Ospite nella puntata di Che Tempo Che Fa del 22 dicembre, Angela Brambati dei Ricchi e Poveri ha commentato l’imitazione di Brenda Lodigiani al GialappaShow. Ecco cosa ne pensa la cantante.

Angela Brambati sull’imitazione di Brenda Lodigiani

Il ritorno dei Ricchi e Poveri sulla scena musicale al Festival di Sanremo 2024 ha portato anche le nuove generazioni a riscoprire e apprezzare l’amatissimo duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Talmente tanto che la cantante è stata persino oggetto di imitazione durante l’ultima edizione del GialappaShow. A prendersi questo incarico la talentuosissima Brenda Lodigiani.

LEGGI ANCHE: Fabio Fazio commette una gaffe durante la puntata di Che Tempo Che Fa (VIDEO)

L’imitatrice nel corso della prima puntata del programma di TV8 ha portato in scena una divertentissima parodia, che ha conquistato davvero tutti. Un momento che ovviamente non è sfuggito alla stessa Angela Brambati che, come affermato da Brenda Lodigiani, era parsa entusiasta fin da subito di tutto ciò.

Ieri durante la puntata di Che Tempo Che Fa, i Ricchi e Poveri sono stati graditi ospiti di Fabio Fazio. Il conduttore tra una chiacchiera e un’altra durante il tavolo, ha quindi domandato ad Angela Brambati cosa pensasse dell’imitazione di Brenda Lodigiani.

Chiaramente è stato mostrato un divertente filmato in cui Brenda Lodigiani ha dato il meglio di sé nei panni di Angela Brambati. Ma quale sarà il parere della cantante? L’artista ha espresso un giudizio molto positivo su questa simpatica parodia e ha considerato letteralmente “uguale” ogni movenza:

“Ho riso tanto. Brenda è di una bravura, mi fa tanto ridere, deve averlo guardato bene il filmato, è proprio uguale, bravissima. Se ho male al collo e alla schiena con quelle mosse? No, per adesso no“, ha dichiarato Angela Brambati tra una risata e un’altra durante la puntata di Che Tempo Che Fa.

“Brenda è di una bravura, mi fa tanto ridere, deve averlo guardato bene il filmato, è proprio uguale, bravissima”



Angela de @iricchiepoveri commenta l'imitazione di @BrendaLodigiani con la @GialappasB 💃🏻 #CTCF pic.twitter.com/1m6qxsjgnv — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 22, 2024

Angela Brambati dunque ha promosso a pieni voti Brenda Lodigiani, che può ritenersi sicuramente molto soddisfatta!